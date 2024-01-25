コロナ禍がひと段落し、日本のインバウンド需要が本格的な回復基調にある。そんななか訪日外国人の旅行先として人気を集める沖縄県で、新たな大型テーマパークが2025年に開園予定だ。それが、沖縄北部の名護市と今帰仁村にまたがる『JUNGLIA（ジャングリア）』である。世界自然遺産『やんばる』と世界最大級の水槽がある『沖縄美ら海水族館』の中間地点に位置する。これまでの北部観光は那覇市などからの日帰り旅行が定番とされ