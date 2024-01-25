好きになって結婚した男性がプロ野球選手。その相手がメジャーリーグまで経験し、帰国後、GMや監督にも就任します。夫のプロ野球人生を支えた、木佐彩子さんの寄り添い方を聞きました。（全4回中の2回） 【画像】大谷翔平選手がつける「ドジャースの17番」を選手時代につけていた夫の石井一久さんと木佐さんファミリーの貴重な写真 など（全13枚） 大谷翔平選手がつける「ドジャースの1