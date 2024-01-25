能登半島地震の被災で、大学入学共通テストを受けられなかった19人の学生が追試験の受験を認められた。大学入試センターによると、1月13日と14日の大学入学共通テストの本試験を受けられず、追試験を受けることになったのは1,629人。このうち、「能登半島地震被災」の影響で、追試験を認められたのは19人だった。追試験は27日と28日に実施予定で、東京や京都、そして能登半島地震を受けて追加された石川県の金沢大学の会場で受験す