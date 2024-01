3人組バンド・GOOD ON THE REELが24日、公式サイトを通じて元メンバーの伊丸岡亮太さんが20日に死去したことを報告した。【写真】3年前…元気な姿を見せる伊丸岡亮太さん公式サイトにて「GOOD ON THE REELのメンバーであった伊丸岡亮太が1月20日(土)に永眠致しました。脱退後も友人であった故人のご冥福を心より祈りつつ、謹んでお悔やみ申し上げます」と追悼した。「尚、葬儀はご遺族の意向により、近親者、メンバー、親