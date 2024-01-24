3人組バンド・GOOD ON THE REELが24日、公式サイトを通じて元メンバーの伊丸岡亮太さんが20日に死去したことを報告した。【写真】3年前…元気な姿を見せる伊丸岡亮太さん公式サイトにて「GOOD ON THE REELのメンバーであった伊丸岡亮太が1月20日（土）に永眠致しました。脱退後も友人であった故人のご冥福を心より祈りつつ、謹んでお悔やみ申し上げます」と追悼した。「尚、葬儀はご遺族の意向により、近親者、メンバー、親
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 山岡家で蓋ペロペロ 退学処分に
- 2. 「推しの子」実写化 出演者発表
- 3. ホルモン・ナヲ、銀行員に不快感
- 4. 松本巡り元タレントが文春に告白
- 5. 任天堂 MOD巡り著作権侵害を申請
- 6. 元舞妓 私も「上納」されかけた
- 7. 浜田雅功 親しい人に「ポツリ」
- 8. 車ではね中学生死亡 72歳に無罪
- 9. TV局の「松本人志離れ」急加速か
- 10. 松本に「後輩かばわないとダメ」
- 1. 山岡家で蓋ペロペロ 退学処分に
- 2. 松本巡り元タレントが文春に告白
- 3. 車ではね中学生死亡 72歳に無罪
- 4. 高級店 サーモン出さぬ納得理由
- 5. 作業員大けがも放置 社長ら逮捕
- 6. 感電事故 電圧は雷の比ではない
- 7. 中学生死亡事故 運転手に無罪
- 8. 首相 怒る麻生氏の隣で余裕の顔
- 9. 199人犠牲 史上最悪の遭難の真相
- 10. 生理痛を疑似体験 男性陣が悶絶
- 1. 佳子さま人気 紀子さまが嫉妬か
- 2. 杉田氏も不記載 ブログで明かす
- 3. 10代に売春強要?5股男の妻が激白
- 4. 麻生氏の力の大きさ 石破氏即答
- 5. USJスパイダーマン きょう終了
- 6. 銀座ホステスが語る枕営業の実態
- 7. 山岡家で迷惑行為「すでに特定」
- 8. 愛子さまが就職 決断に驚きの声
- 9. 月収28万円…40代会社員の絶望
- 10. 「女性装の東大教授」が東松山市長選挙…
- 1. 任天堂 MOD巡り著作権侵害を申請
- 2. ミス日本1位にウクライナ人 物議
- 3. 爪楊枝揚げ流行 韓国で注意喚起
- 4. 32kgの卵巣腫瘍 独で驚きの症例
- 5. 乳首が腐り落ちた 手術後に悪夢
- 6. 犬撫で顔を噛みちぎられる 英
- 7. ATMに魚張る少年…日本でも犯行?
- 8. H&M「子どもを性的虐待」と物議
- 9. 極寒の列車外に猫放り出され死亡
- 10. H&M 女児起用の物議CM巡り謝罪
- 1. ドイツ人 無料提供の水を断る訳
- 2. 「皮肉」タワマン購入も悲劇続出
- 3. 友人なし 高学歴中高年の私生活
- 4. BIGMOTOR 退職する社員が続出か
- 5. マック値上げ「高級品になった」
- 6. 東京の高級スーパー 進化の秘密
- 7. 「古い」就活性の認識をバッサリ
- 8. 日本の初任給 NY最低賃金下回る
- 9. いよいよ開始! 新NISAの基本
- 10. 大阪観光局、F1誘致を正式表明
- 1. 残業が多い職種ランキング 1位は
- 2. 「座りっぱなし」圧倒的に快適に
- 3. AmazonでMila Owenが最大50%オフ
- 4. ディズニーが開発「動く床」
- 5. Pixel9 Proは「iPhoneっぽい」か
- 6. Jabraのイヤホンが最大38%オフに
- 7. サイドミラー 理想の映り具合
- 8. Vision Pro 予約で16万台販売か
- 9. セルフレジ 社会的に失敗だった?
- 10. テスラ全自動ロボ 遠隔操作バレ
- 1. 田中将大が意味深投稿「酷い」
- 2. 大谷担当の記者解雇 衝撃の一報
- 3. 中井卓大「消えた天才」になるか
- 4. 土性沙羅さん 公務員としての今
- 5. 朗希「自費キャンプ」が濃厚に
- 6. 堂安律が指摘 代表に足りない物
- 7. 試合延期 怒った中国人が大暴走
- 8. 自費キャンプは「黒歴史」元プロ
- 9. 水谷隼氏 露で年収1億円超だった
- 10. 瓜田純士も評価 伝説の男がBDに
- 1. ホルモン・ナヲ、銀行員に不快感
- 2. 「推しの子」実写化 出演者発表
- 3. 元舞妓 私も「上納」されかけた
- 4. 浜田雅功 親しい人に「ポツリ」
- 5. TV局の「松本人志離れ」急加速か
- 6. 松本に「後輩かばわないとダメ」
- 7. 元女優 現役時に監禁レイプ被害?
- 8. 松本の提訴「ほか1名」に注目
- 9. 藤井アナ転身 上層部は怒り心頭?
- 10. 無理すぎる…月9展開に賛否の声
- 1. 実はお金持ち 身バレのきっかけ
- 2. ベビーカー邪魔 暴言学生の正体
- 3. 憧れるも住んで後悔 NG間取り4選
- 4. 「オバ見え」するダウンの特徴
- 5. 風邪気味で好物食べたら救急搬送
- 6. マック ホットティー販売再開へ
- 7. 告白後4日で破局 理由がトラウマ
- 8. ポスト・ダウンタウン 注目芸人
- 9. 1000円台UNIQLOメガネが史上最高
- 10. 20年前別れて正解 元カレの現在