プロ野球・元西武のザック・ニール投手(35)が日本時間24日、自身のSNSで現役引退することを発表しました。アメリカ出身のニール投手は16年にメジャーデビューを果たすと、18年オフに西武と契約。来日1年目の19年には先発投手として自身11連勝を飾るなど、12勝1敗、防御率2.87という好成績を残しチームのリーグ優勝に大きく貢献しました。ニール投手は西武での3年間で49試合に登板し通算19勝を挙げました。22年からはアメリカに戻り