ファミリーマートは、1月29日から全国の直営店舗約100店で、無償提供しているプラスチック製のスプーン・フォーク・ストローを有料化する。これにより年間約4トンのプラスチック使用量削減を見込む。全国の店舗に拡大した場合、削減量は年間約715トンと見積る。有料化の対象となるのは計6種。デザート用スプーン(小/大)は4円、スプーンとフォークは6円、ストローと曲がるストローは4円で販売される。フラッペ用のストローは