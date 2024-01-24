静岡県御前崎市の菓子店の窓ガラスを割った疑いで50代の男が逮捕されました。 器物損壊の疑いで1月24日、逮捕されたのは御前崎市の無職の男（54）です。警察によりますと男は、2023年11月11日午後9時頃、御前崎市内の70代の男性の自宅兼菓子店にある工場の窓ガラス1枚を素手で割った疑いがもたれています。 二人の間には面識がなく、直前にトラブルもなかったものとみられています。 警察の取り調べに対し、男は「窓ガラスを割