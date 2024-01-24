２０２３年分の所得税の確定申告期間は、２０２４年２月１６日から２０２４年３月１５日まで。申告に頭を悩ます人も多いことでしょう。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『脱・税理士スガワラくん』を運営する税理士の菅原由一氏がこのほど、２０歳以上７０歳未満の有職男女全国２０００人を対象に行った「確定申告」についてのアンケート結果を公表した。 【写真】注意！「確定申告」の失敗、間違いはいろいろです 「確定申告