スープとスープのセットで頼んだ「オマール海老のビスク」（手前）、奥は「東京ボルシチ」（筆者撮影）2024年の年明けは、地震や航空機事故で有名社寺の初詣客に少し影響が出たが、全体的には人流が戻り、飲食店の客足も総じて好調に推移した。飲食業のひとつであるカフェ・喫茶店には、コーヒー専門店やベーカリーカフェなど多彩な店が存在するが、調査会社が “スープカフェ”として区分する業態もある。その代表が“食べるスー