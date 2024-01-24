画廊などで若い女性作家につきまとう「ギャラリーストーカー」が問題化している。加害者たちは、なぜこうした行為をしてしまうのか。漫画家の田房永子さんは「昨年、母校の武蔵野美術大学の芸術祭を訪れた際、女子学生にギャラリーストーカー行為をする男性を目撃してスタッフに通報した。こうした行為をする人たちは、自分自身の尊厳を大切にすることを放棄し、弱い者の尊厳を盗まないではいられなくなっているのではないか」とい