埼玉県警によると、JR東日本の新幹線の復旧作業中に搬送された男性2人のうち1人は50代ぐらいで全身やけどの重傷。もう1人はJR東から業務を委託された作業員（48）で、両手にやけどを負っているが、命に別条はない。