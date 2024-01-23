地震の被災地でテントを組み立てる救助隊員ら＝23日、中国新疆ウイグル自治区アクス地区ウシュトゥルファン県（新華社＝共同）【アクス共同】中国新疆ウイグル自治区アクス地区ウシュトゥルファン県で23日午前2時9分（日本時間同3時9分）ごろ、マグニチュード（M）7.1の地震が起き、3人が死亡、5人が負傷した。約1万2千人の住民が避難した。震源の深さは22キロ。国営中央テレビが伝えた。高山地帯の広範囲が強い揺れに襲われ、多