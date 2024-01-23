アジアカップ2023を戦っている日本代表。19日に行われたイラク代表戦の裏側が公開された。19日、アジアカップ2023のグループD第2節でイラクと対戦した日本。開始5分に先制を許すと、前半終了間際にも失点。後半は巻き返したものの、アディショナルタイムのCKから遠藤航(リバプール)が1点を返すにとどまり、2-1で敗戦となった。日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネルでは、21日に日本代表の裏側を伝える「Team Cam」が更新