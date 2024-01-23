電子情報技術産業協会（JEITA）が23日に発表した2023年のパソコン国内出荷台数は、前年比2.9％減の666万7千台で、比較可能な07年以降で過去最低となった。出荷台数が前年を下回るのは3年連続。コロナ禍での急速な需要増の反動が続いている。出荷金額は4.4％増の7658億円。部材や物流価格の上昇分を価格に転嫁する動きが強まった。JEITAによると、24年は出荷台数が上向きそうだ。全国の小中学生にデジタル端末を配備した政府