人気アイドルグループ『ももいろクローバーZ（以下、ももクロ）』の百田夏菜子との結婚を発表したばかりの『KinKi Kids』堂本剛。突然のビッグカップルの誕生に大きな注目が集まっている。【写真】横浜のデートスポットで目撃された堂本剛と“あざと女優”「ふたりは2012年からフジテレビ系『新堂本兄弟』で共演。2016年には剛さんが作詞、作曲と編曲を手がけた『桃色空』を、ももクロに提供。剛さんが同じ事務所以外のアーティ
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