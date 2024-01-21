被災者を少しでも笑顔にしたい――。富山県内の露天商約20人が、能登半島地震で被災した石川県七尾市の小学校で20日、炊きだしをした。出店のプロが提供したのは、子どもに人気の軽食約1千食分。ひととき、祭りのような光景が広がり、被災者から笑みがこぼれた。【写真】名も知らぬ5人の若者が、14時間の奮闘で住民を救出した現場20日午後、七尾港に近い七尾市立小丸山小学校に屋台が6軒並び、避難者や子ども連れが列をつくっ