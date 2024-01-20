¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆüºÚ¤¢¤³¤¬20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤Ë¡ÈºÇ°­¤¹¤®¤¿¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤ß¤­¥Þ¥Þ ¤ï¤º¤«1Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¡È´ñÀ×¤Î¤ªÊÛÅö¡É¸ø³«    ¤³¤ÎÆü¡¢ÆüºÚ¤Ï¡Ö¡ØºÇ°­¤¹¤®¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿Ì¼¤Î¤ªÊÛÅö¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡ÖºòÆü¤Î¤ªÊÛÅö ¥·¥Á¥å¡¼¤Ë¥Ñ¥ó¡×¤ÈÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¤À¤«¤é²¹¤«¤¤¥·¥Á¥å¡¼¿©¤Ù¤ì¤ë¤·¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤­¤Ã¤È´î¤Ö¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·