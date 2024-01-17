お笑いコンビ「プラスマイナス」の岩橋良昌（４５）が１７日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。週刊文春は、松本に関する記事を掲載。複数の芸人が「松本を囲む飲み会」を開催していたことなどが報じられている。岩橋は「俺も昔松本さんじゃないけど先輩に綺麗な女の子連れてったなぁまぁ上納か笑」と過去を明かした。続けて「ほんでその人があっさりホテル持って帰って俺なんて空気みたいな扱いやったから後で腹た
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