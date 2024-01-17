遺伝子の組換えで作り出された、いわゆる「光る熱帯魚」を違法に飼育した疑いで、熱帯魚店経営者の夫婦が逮捕された。照明を当てられ、黄緑色に光る魚。「ベタ」と呼ばれる熱帯魚の一種で、遺伝子の組み換えで作られたもの。「光るベタ」を飼育し販売した「カルタへナ法」違反の疑いで逮捕されたのは、熱帯魚店経営者の武田英彦(66)容疑者と妻のタケダ・ソムポーン容疑者(56)。警視庁によると、武田容疑者らは、タイから遺伝子が組