今月1日、最大震度7を観測したマグニチュード7.6の大地震が発生した後、また震度7が観測されたとする誤った情報を発表した経緯について気象庁は、システム上のメモリに残していた過去の震度速報が、プログラム上の不具合で再び出てしまった可能性があることを明らかにしました。この問題は、今月1日の午後4時10分に石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の大地震が発生し、志賀町で最大震度7が観測された後、気象庁が午後11