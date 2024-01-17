１７日午前９時４０分頃、大阪府岸和田市沖の大阪湾で、「クジラを目撃した」と男性から１１８番があった。大阪湾では１２日以降、少なくとも５件の目撃情報が寄せられているといい、第５管区海上保安本部は「クジラが船底に接触する可能性がある」と船舶に注意を呼びかけている。