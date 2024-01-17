群馬県の郵便局で、爆弾に似せて作った模造品や包丁を示して脅し、現金30万円を奪った男が逮捕された。土橋洋二容疑者(55)は1月15日、前橋市の郵便局に押し入り、包丁と爆発物のようなものを示し、「30万円出せ」などと局員を脅して、現金30万円を奪った疑いが持たれている。土橋容疑者は、包丁2本と爆弾に似せて作った模造品3つを持っていたが、爆発物ではなく、土橋容疑者が押し入った時に客はいなかった。土橋容疑者は「間違い