ベトナム戦後の日本代表の行動が話題にカタールで行われているサッカー・アジアカップ（杯）のグループステージで、日本は14日の初戦ベトナム戦で勝利し、白星発進した。試合後に掲げた横断幕が日本人ファンの間で話題になっていたが、これに海外メディアも注目。「サッカーは日本では常に計り知れないインスピレーションの源となっている」など、サッカーの力が日本全体の活力になっていることを記している。ベトナム戦勝利後