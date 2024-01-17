（台北中央社）衛生福利部（保健省）は17日、能登半島地震の被災地支援を目的に開設した口座に集まった寄付金の金額が、16日までに4億2366万台湾元（約19億8100万円）余りに達したと発表した。寄付金は外交部（外務省）を通じ、被災地の救援活動や復興支援などに使われる。寄付件数は計11万6079件。受け付けは指定の銀行やコンビニなどで5日に始まり、19日に締め切られる。台湾ではこれとは別に、外交部が政府を代表し6千万円の寄