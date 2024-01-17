今月2日、羽田空港で日本航空と海上保安庁の航空機が衝突した事故について、日本航空の赤坂祐二社長は会見で、乗客に対し「正月という穏やかな時期にこういった事態にあわれ、ご迷惑をおかけしたことを心よりお詫びする」と述べました。また、事故で海保機に乗っていた5人の職員が亡くなったことについて、「能登半島地震の救援に向かわれる途中で大変痛ましい事故となり、心からご冥福をお祈り申し上げる」と話しました。この事故
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