創業55周年を迎えたハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、記念限定グッズ「オリジナルディッシュ皿」「イカの箱舟抱き枕」「公式ファンブック」が抽選で当たるキャンペーン「びっくりドンキーわくわく GOGO 祭り」を期間限定(2024年1月23日(火)まで)で実施中。55周年特設サイト内の応募フォームより、総計665名にプレゼントされる。【画像】創業以来、ロングセラーとなっている「イカの箱舟」が…「楽しいことが次々に起こ