今月2日、羽田空港で日本航空と海上保安庁の航空機が衝突した事故について、海上保安庁長官が事故後初めて会見を行い、謝罪しました。海上保安庁石井昌平長官「今回の事故で皆様にご迷惑をおかけしたことに対し、深くお詫びを申し上げます。本件事故は、元日に発生した令和6年能登半島地震の被災地支援物資の輸送業務という崇高な任務中に発生した事故であり、海上保安庁長官として、かけがえのない職員の命を失ったことは痛恨の