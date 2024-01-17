昨年の大阪杯を制したジャックドール（牡6＝藤岡）は右前浅屈腱炎が判明した。17日、JRAが発表。今後9カ月以上の休養を要する見込みとなっている。前走の天皇賞・秋11着後は放牧を挟んで今季に備え、サウジカップ（2月24日、キングアブドゥルアジーズ、ダート1800メートル）に予備登録していた。今後に関して藤岡師は「症状は軽い方だけどG1ホースでもあるし、これからオーナーと相談して決めたいと思います」と語った。