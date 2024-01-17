訪問先の住宅で「屋根が壊れている」などと虚偽の説明をして修繕費用をだまし取ろうとしたなどとして、警視庁暴力団対策課は17日、横浜市港北区のリフォーム会社「大和住建」社長、高橋大地容疑者（27）や同社の従業員ら男性数人を詐欺未遂容疑などで逮捕した。捜査関係者への取材で判明した。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件暴力団対策課は悪質なリフォーム業者の一部に、特殊詐欺などに関わったグループが入り込んでい