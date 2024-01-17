東京・墨田区の保育園で園児に性的暴行を加えた上、わいせつなを動画を撮影したなどとして、26歳の保育士の男が警視庁に逮捕されました。不同意性交などの疑いで逮捕されたのは、東京・足立区の保育士・長田凪巧容疑者（26）です。長田容疑者は去年10月、東京・墨田区の保育園で、女児に性的暴行を加えたうえでスマホで撮影した疑いがもたれています。警視庁によりますと、長田容疑者の保育園で去年末、別の女児が長田容疑者から被