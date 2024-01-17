既婚の友人と話して「マウントとられてる？」と思ったことありませんか。結婚しなくても幸せになれるのに、本当に余計なお世話です。どちらも優劣なんてないのに、あたかも既婚者のほうが上だと言わんばかりのデリカシーのない言動。今回はそんな既婚女子のマウントに対し、華麗に切り返したエピソードをご紹介します。“一人”をやたらと強調してくる「家電量販店でテレビを選んでいたら、結婚した同級生と鉢合わせ。すると『私、