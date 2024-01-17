ダイハツ工業が車の安全性能検査の不正をしていた問題で、国土交通省はマツダのボンゴを含む３車種の型式指定を取り消すと発表しました。 型式指定は車が安全などの保安基準を満たしているかどうか国土交通省が審査し認める制度で、大量生産に必要な認証です。 今回、型式指定を取り消されるのはダイハツが製造する３車種で、マツダがダイハツから供給を受けて販売しているボンゴのトラックタイプも含まれます。 国土交通省によ