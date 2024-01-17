『2024年用お年玉付年賀はがき』の抽せん会が17日、東京・丸の内のJPタワーで行われ、当せん番号が決まった。引き換え期間は、窓口申込があす18日から7月17日まで、申込書送付期限が7月31日（必着）となっている。【写真】着物姿で登場！番号を引く今田耕司＆宇賀なつみ＆岡田結実当せんの等級によって申込方法が異なる。1等（選べる電子マネーギフト31万円分または現金30万円または2023年発行特殊切手集＆現金20万円）は、必