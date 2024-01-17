お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（37）が17日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・45）に生出演。かつてのバラエティ―番組での発言について突っ込まれ、弁明する場面があった。この日のゲストはお笑いトリオ「3時のヒロイン」の福田麻貴と俳優の野村周平。福田は同局のバラエティ―番組「トークィーンズ」で岩井を取材したことがあると話し、「その時やたらと年上に好かれるとか。年上に可愛がられたいみ
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