この3月に迫るJR東日本のダイヤ改正で、廃止を予定していた京葉線の快速電車について、朝の上り（東京方面）2本の運行を継続する。同社千葉支社が明らかにしたと、複数のメディアが2024年1月15日に報じた。JR東は23年12月15日、京葉線の新ダイヤで、朝9時台までと16時以降の通勤快速と快速を廃止し、全て各駅停車にすることを発表。これに対し、利用客からは不満の声が上がったほか、自治体首長が快速の存続を要請する事態となって