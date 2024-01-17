司法の判断は…昨年末の「週刊文春」特集記事に端を発した松本人志（60）を巡る騒動は、いまだ収まる気配がない。性加害を訴える女性らの声を報じる文春に対し、松本側は裁判に専念するとして活動休止を表明。裁判の行方、そして引退の可能性は――。＊＊＊【写真を見る】「松本人志」が尊敬するよしもとの「二人の先輩」ともに「早期リタイア」している共通点が昨年末に発売された「週刊文春」は、9年前にお笑いコンビ「