森永乳業の「マウントレーニアカフェラッテ」森永乳業は17日「マウントレーニアカフェラッテ」や「リプトンレモンティー」など飲料計21品の希望小売価格や出荷価格を、3月1日出荷分から3.2〜9.1％引き上げると発表した。包装資材の価格上昇や人件費、物流費の高騰が要因。「マウントレーニアカフェラッテ」（240ミリリットル）の希望小売価格は税別で170円から180円になる。マウントレーニアは、昨年3月にも税別価格で