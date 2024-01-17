能登半島地震から2週間以上経った今も、被災地では様々な物資が不足しています。図書館でも大量の本が棚から落ちるなどの被害が出るなか、日本図書館協会がこんな呼び掛けをしました。日本図書館協会「被災地、特に避難所に直接、本を送ることはやめましょう」その理由とは？日本図書館協会鈴木隆副理事長「図書という物体ですから、大量に送られてくれば場所を取るし、整理をしなきゃいけない。（東日本大震災）の時に送