明るい空に突如現れた、ひと筋の光…。青白い光を放ちながら、上空を猛スピードで流れていきます。15日午前7時ごろ、流れ星の中でも特に明るい「火球」と呼ばれる現象が、関東地方を中心に広い範囲で観測されました。SNS上では、「明るいのに、花火みたいだった。白と緑がかった水色の光！」「こんなはっきり火球見たの初めてだわw」「大きな破裂音が聞こえ、鳥が一斉に鳴き始めました」との目撃情報が相次ぎました。