埼玉県内の乳児施設で2歳以下の女児に性的暴行を加え、その様子をスマートフォンで撮影して保存したとして、埼玉県警は15日、施設の元職員の男（25）=大阪府豊能町=を強制性交と児童買春・児童ポルノ禁止法違反（製造）の両容疑で再逮捕し、発表した。調べに対して黙秘しているという。少年課によると、逮捕容疑は昨年3月6日夜、勤務先だった施設で、入所者の2歳以下の女児に性的な暴行を加え、その様子をスマートフォンで撮影
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