中国で14日、“正体不明の飛行物体”が姿を見せたとして、SNS上で話題となっています。撮影者「これは何なんだ」「1個の光が3個になったぞ。これは何なんだ」14日、中国の北京や河北省、内モンゴル自治区などで光る“正体不明の飛行物体”の目撃情報が相次ぎました。SNSに投稿された映像では、はじめ1つだった光が3つに分かれ、その後、雲のようになり消えていくのがわかります。この“飛行物体”について公式な発表は出ておらず、