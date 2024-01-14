14日、能登半島地震の被災地を初めて訪問した岸田文雄首相に、不自由な避難生活を送る被災者からは厳しい声も上がった。関係者によると、避難所となっている石川県珠洲市立緑丘中学校には正午ごろから約30分滞在。校舎1階の教室で被災者を励ましたほか、炊き出しの様子などを視察した。【写真まとめ】避難所で避難者と言葉を交わす首相「裏金問題もある中でのパフォーマンスではないか」。3階の教室に身を寄せる市内の60代女性
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