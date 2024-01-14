台湾の総統選挙で、中国と距離を置く民進党の頼清徳氏が勝利したことに対し、中国政府は「祖国統一の流れを止めることはできない」と牽制（けんせい）しました。中国の国務院台湾事務弁公室は選挙結果を受け、「民進党は島内の主流の民意を決して代表していない。台湾は中国の台湾だ」と強調しました。そのうえで、「祖国統一の流れを止めることはできない」と牽制しています。中国外務省も「台湾島内の情勢がどのように変