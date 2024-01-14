防衛省は14日午後3時ごろ、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。海上保安庁は午後3時10分ごろ、防衛省からの情報として、すでに落下したとみられると発表した。政府関係者によると、発射されたのは1発で、日本の排他的経済水域（EEZ）の外に落ちたとみられるという。【写真】「北朝鮮の崩壊はありえない」平壌留学経験の教授が語る2024年北朝鮮が弾道ミサイルを発射したのは、昨年12月18日に大