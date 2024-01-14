能登半島地震で甚大な被害があった輪島市の市立輪島病院（175床）はいま発熱患者が殺到し、みずからも被災した職員らが懸命の診療を続けています。【写真】輪島病院長が迫られた選択「亡くなるなら、せめて家族のそばで」市内で唯一の総合病院で、災害拠点病院でもあります。品川誠院長（65）が朝日新聞の単独インタビューに応じ、「病院の機能が落ちており、ここで高度な医療は受けられない。できるだけ早い二次避難が必要
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 校内で性行為か 女性教諭が告発
- 2. 試験時間16秒足りず 受験生指摘
- 3. 松本人志の発信 弁護士が危惧
- 4. タッチパネル操作 高齢客が激怒
- 5. 松本との福岡の一夜 3人目が証言
- 6. さんま 松本の活動休止に言及
- 7. 紗理奈 元彼から聞いた松本秘話
- 8. トヨタ会長の愛車にジムニーも
- 9. 人類 ついに宇宙人と遭遇する?
- 10. 望結のSNS コメント欄に「地獄」
- 1. 校内で性行為か 女性教諭が告発
- 2. 試験時間16秒足りず 受験生指摘
- 3. 松本との福岡の一夜 3人目が証言
- 4. 猫が1匹も出ない「猫本1位」話題
- 5. 山内アナ報道で絶叫 高評価獲得
- 6. 名古屋市に「大津波」どうなる?
- 7. 日本一の「木造高層ビル」着工
- 8. 「元気になる本」教えて 全国初の蔵書…
- 9. 被災地に偽自衛官? 幕僚長が怒り
- 10. 次の「M7クラス」くる港町の名前
- 1. 堀江氏「立件見送り」巡り私見
- 2. 首相 2次避難の偽情報に注意喚起
- 3. 岸田総理「希望持てるよう努力する」 …
- 4. 「極めて重要な友人」台湾総統選勝利の…
- 5. 能登地震、復興法適用へ インフラ復旧…
- 6. 岸田政権、台湾の平和と安定重視 中国…
- 7. 岸田首相 14日に石川県を視察へ
- 8. 能登半島地震、大規模災害復興法適用へ
- 9. 首相、被災地石川を視察 輪島の避難所…
- 10. 地方公務員の採用試験、過去３０年で最…
- 1. 10歳で大学合格 中国男性の現在
- 2. ヌーブラ放送事故の韓女優に称賛
- 3. 男性の体内で寄生虫5匹動く…中
- 4. 「老化遅らせる」10年以内実現?
- 5. 日本感凄いブルーノ・マーズ話題
- 6. 台湾から寄付金 5日間で11億円超
- 7. ビキニの紐外すカモメ SNSで話題
- 8. 台湾 最大野党・国民党が第1党に
- 9. 1/100万分の確率 実際の現象紹介
- 10. 台湾総統選 頼清徳氏が当選
- 1. トヨタ会長の愛車にジムニーも
- 2. 1億タワマン購入 高すぎた勉強代
- 3. 明治入試 FGOプレイヤーなら即答
- 4. 能登地震 観光地から上がる悲鳴
- 5. 接客態度悪い店…炎上も連日行列
- 6. 夫は年収400万円以下 絶賛のワケ
- 7. 浴室選び「下位グレード」が正解
- 8. 「異動はOK?」面接での神回答
- 9. 韓国で話題 超エリート育成大学
- 10. 66歳 定年後は肉体労働を推奨
- 1. ミニ三脚にもなるiPhoneスタンド
- 2. 味噌汁にぷかぷか浮かぶ最中種の猫さん…
- 3. 一流ホワイト企業ランキングTOP3
- 4. 中国政府が反政府運動対策のためにAirD…
- 5. ライバー元会長 飯田祐基氏、YouTuber …
- 6. 「ファイナルファンタジーXV」の発売記…
- 7. 「Microsoft Firefox 2007」公式サイト…
- 8. Appleのゲームサブスクリプション「App…
- 9. Androidに偽Clubhouseアプリ登場
- 10. ノートPCの最新売れ筋ランク
- 1. ドルーリー 盗撮乗り越え成長
- 2. ドジャースファン感 初の有料に
- 3. トルシエ監督「番狂わせ」に自信
- 4. 高梨沙羅が板を貸す 選手が感謝
- 5. J2長崎 契約問題で怒りの声明
- 6. 格下相手に0−0 中国に地元失望
- 7. 森保監督 三笘はプレーできない
- 8. 19人ごぼう抜き 意外な事実告白
- 9. 「古巣を好んだ」香川にも再脚光
- 10. 大谷とドジャースは相性抜群か
- 1. 松本人志の発信 弁護士が危惧
- 2. さんま 松本の活動休止に言及
- 3. 紗理奈 元彼から聞いた松本秘話
- 4. 人類 ついに宇宙人と遭遇する?
- 5. 望結のSNS コメント欄に「地獄」
- 6. 上沼 松本疑惑に「吐きそうに」
- 7. トミーズ健 松本休止受け大荒れ
- 8. ラファエル 事故に遭い緊急搬送
- 9. 松本を擁護? 森進一三男に批判
- 10. ほんこん 吉本興業の対応に提言
- 1. 5階押すも10階へ 子が恐怖ひと言
- 2. リカちゃんでんわ 未だ月に4万件
- 3. 新幹線で「席譲れ」? 断った結末
- 4. 天才…サイゼお手軽アレンジ
- 5. 高級ボディソープで洗うと違和感
- 6. 布団と枕だけ…夫の赴任先で驚き
- 7. 60代 友達の数よりも大切なこと
- 8. イケメンと犬友達に 残念な結末
- 9. 妊娠中に浮気した夫に内緒で復讐
- 10. 脚を骨折 優先席で怒鳴られ困惑