能登半島地震で甚大な被害があった輪島市の市立輪島病院（175床）はいま発熱患者が殺到し、みずからも被災した職員らが懸命の診療を続けています。【写真】輪島病院長が迫られた選択「亡くなるなら、せめて家族のそばで」市内で唯一の総合病院で、災害拠点病院でもあります。品川誠院長（65）が朝日新聞の単独インタビューに応じ、「病院の機能が落ちており、ここで高度な医療は受けられない。できるだけ早い二次避難が必要