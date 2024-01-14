◇NBAレイカーズ125―132ジャズ（2024年1月13日デルタ・センター）NBAレイカーズの八村塁（25）が現地時間13日（日本時間14日）の敵地ジャズ戦で6試合ぶりに復帰した。第1クオーター（Q）から途中出場して17得点3リバウンド1アシスト1スティールといきなり躍動。しかしチームは125―132で敗戦して2連敗となった。八村は現地時間12月31日（日本時間1月1日）の敵地ペリカンズ戦で今季5度目の先発出場。しかし第1Q途中に左