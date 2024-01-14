わずか400mほどの直線道路に「止まれ」の標識が計14か所−−異様な「止まれ」連続地帯が群馬県に存在します。なぜここまで「止まれ」を設置する必要があるのでしょうか。なぜ住宅地に珍スポットができた？群馬県大泉町は、人口の19％をブラジルやペルーを中心とした南米出身の人が占めることから「日本のブラジル」ともいわれます。そんな街の大通りから外れた住宅街に、奇妙な道が存在します。それは、わずか400mほどの直線