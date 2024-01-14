自民党・安倍派の政治資金パーティー収入の一部が裏金化された事件で、衆院議員の池田佳隆容疑者(57)が、キックバックの廃止が一度決まったあとに、派閥の幹部に継続するよう要求していたことがわかった。池田佳隆容疑者(57)は会計責任者と共謀し、2022年までの5年間で、派閥からのキックバックおよそ4,800万円を収支報告書に記載せず、うその収入を記した疑いが持たれている。安倍派では2022年、キックバックを取りやめる方針が決