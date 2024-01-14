合同会社EXNOAが開発・運営、株式会社ニトロプラスが世界観・シナリオ・キャラクターデザインを担当している、刀剣育成シミュレーション『刀剣乱舞ONLINE』が本日（2024年1月14）、サービス開始九周年を迎えた。九周年を記念したキャンペーンや新たなる出陣先「異去」、新装備「宝物」の情報や新キービジュアルなどを一挙紹介する。異去紹介PV「巡り巡って盆の中。廻り廻って渦の中」『刀剣乱舞ONLINE』は、2015年1月14日にPC