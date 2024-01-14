「リカ活」とは、着せ替え人形「リカちゃん」を大人が楽しむこと。いつ頃から、なぜ「リカ活」が盛り上がってきたのか、株式会社タカラトミー マーケティングの沼田瑞穂さんと広報の柳寺薫乃さんに伺いました。 【画像】ファンキー！「リカ活」で発信されたド派手リカちゃん ほか（全13枚） 大人向けの「リカちゃん」はほぼ完売状態 ──「リカ活」はいつ頃から起きているのでしょうか？ 沼田さん：コロナ禍